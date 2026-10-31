La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió a Texas por su reciente intento de adueñarse de 9 islas en el río Bravo, señalando que esa decisión no puede ser tomada por ningún gobierno estatal.

La frontera entre México y Estados Unidos no puede modificarse por decisión de un gobierno estatal. Sus límites se definen por criterios establecidos en un tratado internacional. SRE

La dependencia, dirigida por Roberto Velasco, reafirmó que los límites de la frontera están plenamente reconocidos por el Tratado de Límites de 1970 entre México y Estados Unidos.

Por eso, la SRE indicó que México seguirá de cerca cualquier acción en la zona al mismo tiempo que reafirma su compromiso con el cumplimiento de los tratados que regulan la frontera común.

Río Bravo (SRE)

México pide a Texas respetar el Tratado de Límites de 1970

En respuesta a las declaraciones de autoridades de Texas, en las que afirman que 9 islas del río Bravo pertenecen a ese estado, la SRE reiteró la aplicabilidad del Tratado de Límites de 1970.

(El Tratado) establece que, en el río Bravo, el límite internacional corre por el centro del cauce normal del río. Ese límite determina la soberanía de las tierras en ambos lados de la frontera, independientemente de la soberanía previa que hayan tenido esas tierras. SRE

Asimismo, indicó que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) es la instancia facultada por ambos gobiernos para aplicar el Tratado y determinar de qué lado del límite se encuentra cada isla.

En ese sentido, la SRE sostuvo que ninguna autoridad estatal tiene esa atribución y que ningún país puede construir obras que, a juicio de la CILA, puedan desviar u obstruir el escurrimiento normal del río.

Río Bravo (AP )

Texas se adueña de 9 islas en el río Bravo, en la frontera con México

El viernes 30 de octubre, el gobierno de Texas designó 9 islas ubicadas en el río Bravo, entre México y Estados Unidos, como propiedad del estado.

Con ese decreto, se facultaba al ejército estadounidense a acceder a estos pequeños territorios acuáticos “con el fin de mantener la seguridad operativa” de la frontera sur.

En el documento compartido por la comisionada de Tierras del Estado, Dawn Buckingham, se defendía su facultad de acceder a las islas para realizar tareas de limpieza y patrullaje.