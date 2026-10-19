El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo renovó el hospital del IMSS Bienestar de Ciudad de Carmen, Campeche, y ella mismo cortó el listón de la obra inaugurada.

El hospital del IMSS Bienestar duplicará la atención, sobre todo en Pediatría, Urgencias y Terapia Intensiva; la capacidad de camas subió de 62 a 94.

“Este hospital es una muestra de que vamos mejorando y vamos por el camino correcto” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En este 2026 se logró la renovación del hospital de IMSS Bienestar de Ciudad de Carmen, Campeche, dada la promesa de Claudia Sheinbaum en una visita a Campeche el año pasado, 2025.

Sheinbaum recorre hospitales IMSS Bienestar a un año de primera gira

Claudia Sheinbaum dijo que recorre nuevamente los hospitales IMSS Bienestar a un año de la primera gira en la que visitó los 24 estados y le expresaron las necesidades que se tenían.

En esta gira de renovaciones, incluidos 100 quirófanos mejorados, nuevamente hablará con directivos, médicos, pacientes y más.

La presidenta resaltó que no está aislada en Palacio Nacional y sale a hablar con la gente que le expresa sus necesidades.

Claudia Sheinbaum se compromete a mejorar en eliminación de burocracia

Ante quejas de falta de insumos en algunos hospitales, Claudia Sheinbaum reconoció que en algunos centros médicos le han expresado que faltan algunos insumos, pero aclaró que ello se debe a burocracia que de sebe seguir eliminando.

Ejemplificó con la falta de un tipo de guantes en un hospital y cuando hicieron la investigación descubrieron que seguían en bodega debido a que en ocasiones las solicitudes se tenían que entregar personalmente y por ello la transformación también se debe hacer de manera digital.

La mandataria dijo que hoy se contratan a todos los médicos que egresan de especialidad y que se dan más lugares, a diferencia de la etapa del neoliberalismo en el que en 36 años la prioridad fue privatizar servicios de salud.