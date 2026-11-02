La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este 2 de noviembre de 2026 en Palacio Nacional a un grupo de mujeres provenientes de San Pancho, localidad del municipio de Naucalpan, Estado de México, a quienes anteriormente les había prometido invitarlas a conocer el recinto histórico.

A través de sus redes sociales, la mandataria compartió imágenes del encuentro y del recorrido que realizó con las visitantes por los pasillos y espacios históricos de Palacio Nacional.

La visita ocurrió luego de que Sheinbaum conociera a las mujeres durante una de sus giras por Naucalpan, donde tuvo oportunidad de conversar brevemente con ellas y se comprometió a recibirlas en la sede del Poder Ejecutivo.

Hoy les comparto un momento muy especial: la visita de un maravilloso grupo de mujeres de Naucalpan, Estado de México, al Palacio Nacional.



Mujeres con historias, experiencias y caminos distintos, pero unidas por la fuerza, la valentía y los sueños que las caracterizan. Porque… pic.twitter.com/KeT29Sk1Uk — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 2, 2026

Sheinbaum comparte encuentro con mujeres de San Pancho en Palacio Nacional

En el video difundido en sus redes sociales, Claudia Sheinbaum mostró algunos de los momentos que compartió con las habitantes de San Pancho durante su visita a Palacio Nacional.

El encuentro permitió que las mujeres conocieran parte de la historia y los espacios emblemáticos del recinto, además de convivir con la presidenta de México.

En su mensaje, Sheinbaum destacó el papel de las mujeres mexicanas y su importancia para impulsar transformaciones en sus comunidades y en el país.

¿Por qué Sheinbaum invitó a las mujeres de San Pancho a Palacio Nacional?

La presidenta explicó que conoció a este grupo de mujeres durante una gira de trabajo por Naucalpan, realizada como parte de las actividades relacionadas con su segundo informe de Gobierno.

En aquella ocasión, Sheinbaum conversó brevemente con las habitantes de San Pancho debido a que los tiempos de su recorrido eran limitados.

Sin embargo, antes de despedirse, les prometió que las invitaría a Palacio Nacional.

La visita de este 2 de noviembre representó el cumplimiento de ese compromiso, luego de que las mujeres acudieran a la sede presidencial para conocer sus instalaciones y compartir un momento con la mandataria.