La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este miércoles 11 de noviembre a Greg Brockman, presidente de OpenAI, en Palacio Nacional, reunión en la que hablaron sobre las aplicación de la inteligencia artificial (IA).

A través de redes sociales, Claudia Sheinbaum compartió fotografías del encuentro y explicó que en la reunión conversaron de diversos temas, en especial de la implementación de la IA en el sector salud.

Sheinbaum recibe a Greg Brockman, presidente de OpenAI, para diálogo sobre avances de la IA en salud

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, recibió en Palacio Nacional a Greg Brockman, director y cofundador de OpenAI, reconocida empresa de investigación y desarrollo de inteligencia artificial.

Sheinbaum recibe a Greg Brockman, de OpenAI, en Palacio Nacional; dialogan sobre IA y salud (@Claudiashein)

Sheinbaum señaló que durante la reunión con Greg Brockman coincidieron en que la IA puede generar beneficios en la atención médica, por lo que analizaron sus posibles aplicaciones.

De acuerdo con la información, uno de los temas centrales del encuentro fue el potencial de la IA para implementarse en diferentes actividades, con especial atención en el ámbito de la salud.

Aunque Claudia Sheinbaum no dio detalles de la reunión con el director de OpenAI, destacó la importancia de explorar las herramientas tecnológicas que pueden contribuir a mejorar la atención de los pacientes.

Sheinbaum recibe a Greg Brockman, de OpenAI, en Palacio Nacional; dialogan sobre IA y salud (Captura de pantalla)

¿Quién es Greg Brockman, cofundador de OpenAI?

Greg Brockman es un empresario e ingeniero de software estadounidense, reconocido por ser uno de los cofundadores de OpenAI, empresa responsable del desarrollo de ChatGPT y otros modelos de inteligencia artificial.

OpenAI es una empresa de investigación y desarrollo de inteligencia artificial, cuyo objetivo es desarrollar sistemas de que puedan beneficiar a las personas y facilitar distintas actividades mediante herramientas tecnológicas.

Además de ChatGPT, la compañía desarrolla modelos de inteligencia artificial para procesamiento de lenguaje, generación de imágenes, programación y análisis de información.