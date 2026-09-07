Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo que depende de cada partido aliarse con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) luego de que su dirigente, Pedro Haces, declaró interés de impulsar a sus agremiados en las elecciones 2027.

“Depende de cada partido” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera que depende cada partido, luego de que Pedro Haces dijo que la CATEM es autónoma, plural y es cucha a todos los que se le acercan.

Pedro Haces actualmente es diputado federal por Morena y viene de ser senador por el mismo partido.

Pedro Haces impulsará agremiados a la CATEM en las elecciones 2027

Pedro Haces dijo que en las elecciones 2027 la CATEM buscará impulsar a trabajadores para que ellos ocupen las curules en los congresos.

El impulso de candidaturas sería también para otros cargos como presidencias municipales pues dijo que van a participar activamente en las 32 entidades del país en el proceso electoral del siguiente año.

CATEM se abre a partidos políticos

La CATEM de Pedro Haces dijo desde Ixtapaluca, Estado de México, en un evento masivo, que su organización es autónoma y plural.

Por ello, dijo que escuchará a todos los partidos políticos que se le acerquen en el objetivo de impulsar candidaturas de sus agremiados a nivel local y estatal.

Pedro Haces es diputado federal por Morena en la actual 66 Legislatura y fue senador en la pasada legislatura, también por el mismo partido.