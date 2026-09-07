Pedro Haces Barba, dirigente nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y diputado federal por Morena, anunció que su organización impulsará candidatos en las elecciones 2027.

El líder sindical dijo que los trabajadores y trabajadoras de CATEM van a participar en las elecciones 2027 en todo el país, con la renovación de 17 gubernaturas, diputaciones locales en 31 estados, ayuntamientos y alcaldías en 30 estados, y más.

“En este proceso electoral del 2027, los catenistas y las catenistas no nos vamos a quedar al margen y vamos a buscar espacios para poder competir. Esa es la gran decisión que hemos tomado conjuntamente en las 32 entidades federativas… tenemos que buscar un mejor rumbo para los trabajadores…” Pedro Haces Barba. CATEM

Pedro Haces Barba encabezó un evento masivo en Ixtapaluca, Estado de México, el domingo 6 de septiembre.

Pedro Haces: México necesita a trabajadores haciendo leyes

En su mensaje, Pedro Haces Barba resaltó que México necesita a trabajadores haciendo leyes, de ahí la necesidad de que los sindicalistas estén en las curules.

“Ahora seremos nosotros, los trabajadores, los que busquen llegar a esos curules locales y federales porque somos una fuerza social con millones de mujeres y hombres en todo el país”, dijo desde Ixtapaluca, Estado de México.

Pedro Haces: CATEM es autónoma y plural

Pedro Haces dijo que la CATEM es autónoma y plural, por lo que escuchará a todos los que se le acerquen.

El legislador actualmente es diputado federal por Morena y en la legislatura anterior fue senador por el mismo partido.

“La CATEM es y seguirá siendo autónoma y plural por eso nuestra puerta está abierta y seguirá escuchando a todos y cada uno de los que se nos han acercado”, dijo en su discurso.