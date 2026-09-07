Claudia Sheinbaum, presidenta de México reacciona a la protesta de la organización Greenpeace en el Zócalo de hoy lunes 7 de septiembre, contra la planta de amoniaco en el puerto de Topolobampo en el municipio de Ahome, Sinaloa.

A lo que Sheinbaum precisó conocer el descontento, por lo que dijo que se “está trabajando con las comunidades” para conocer más sobre los desacuerdo que han surgido por la construcción de la planta de amoniaco en Topolobampo.

Pues Sheinbaum recordó que esta construcción de la planta de amoniaco en Topolobampo no es un trabajo nuevo y previo a los trabajos, en consulta pública, las comunidades de la zona votaron por el sí de esta.

“Se está trabajando en la zona, haciendo consultas, dialogando; la planta ya tiene un avance muy importante, en su momento cuando el presidente López Obrador inició la construcción de esta planta, porque no es nueva, no es de ahora, se hizo una consulta pública a las comunidades de la zona y la gente votó que sí”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Se tiene equipos de consulta para saber que pasara con planta de amoniaco en Topolobampo: Sheinbaum

Ante las protestas por la planta de amoniaco en Topolobampo que han llevado hasta Greenpeace a unirse, la presidenta Sheinbaum precisó que equipos de consulta trabajan con las comunidades para saber el por qué de la oposición.

“Ahora que ha habido protesta, hay un equipo que se envió desde la Secretaría de Medio Ambiente, de la Secretaría de Gobierno, Conagua y otras áreas en donde están tendido asambleas para ver cuáles son las solicitudes de la población, para ver que piensas, por qué se openen”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Asimismo, Sheinbaum explicó que parte de la protesta por la planta de amoniaco en Topolobampo se debe a los compromisos que hizo la empresa “que no fueron cumplidos alrededor de la zona, se está trabajando para que la empresa cumpla con esos compromisos”.

Mientras que sobre las preocupaciones ambientales por la planta de amoniaco en Topolobampo, Sheinbaum dijo que se revisan los estudios para garantizar que no se va a contaminar y el impacto ambiental sea mínimo.

Sin embargo, por ahora no hay una decisión sobre cancelar la planta de amoniaco en Topolobampo hasta que las asambleas terminen y se tenga una decisión, refrendado Sheinbaum que será “nada a la fuerza, siempre por la razón” cuando se sepa.