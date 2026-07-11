Luego de encabezar un recorrido de revisión del proyecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que el Tren AIFA-Pachuca ya cuenta con un avance del 36%.

“Vamos recorriendo el trazo del Tren Felipe Ángeles. Ya está la plataforma de Terraplén donde va a ir la vía del tren Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Pachuca, que son 58 kilómetros. Ya va el 36% de avance” Claudia Sheinbaum

Así lo informó por medio de un mensaje que compartió en sus redes sociales, en el que explicó que el Tren AIFA-Pachuca ya cuenta con algunos de los elementos más importantes.

Además, el comandante Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, quien está a cargo del proyecto, ofreció varios detalles de las obras que se han realizado.

Claudia Sheinbaum reporta avances del 36% de en el Tren AIFA-Pachuca

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, llevó a cabo un recorrido de revisión de los avances en las obras del Tren AIFA-Pachuca.

Al respecto, la presidenta compartió un mensaje en sus redes sociales en el que resaltó que los trabajos que se ejecutan para conectar la capital hidalguense con el aeropuerto, ya llevan un 36% de avances.

Sobre ello, Claudia Sheinbuam destacó que ya se terminó de construir la plataforma de terraplén que consta de 58 kilómetros, sobre la cual correrán los ferrocarriles del Tren AIFA-Pachuca.

De la misma forma, indicó que la plataforma que ya fue instalada a lo largo del trazo, consta de viaductos de 10 kilómetros en un segundo piso, así como 47 kilómetros de terraplén.

Al resaltar que los avances del tren no son menores, la mandataria nacional insistió en resaltar que se tiene proyectado que los trabajos concluyan durante el siguiente año.

Así ha avanzado el Tren AIFA-Pachuca

Al acompañar el recorrido de revisión del proyecto Tren AIFA-Pachuca, el comandante Gustavo Ricardo Vallejo Suárez explicó detalles técnicos sobre los trabajos y los avances registrados.

Sobre el tema, señaló que la plataforma sobre terreno natural tiene un mejoramiento de casi 3 metros, para que posteriormente se coloquen las capas de tráfico que sostendrán la vía férrea.

Asimismo, indicó que ya se alcanzó la última etapa de la subestructura, por lo que lo siguiente será tender los rieles, los durmientes y sus fijaciones sobre una cama de balasto con electrificación.

“Lo que sigue es empezar a tender la vía, los rieles, los durmientes, con sus fijaciones sobre una cama de balasto y empezar a electrificar” Comandante Gustavo Ricardo Vallejo Suárez

Claudia Sheinbaum reporta avance del 36% del Tren AIFA-Pachuca (@delfinagomeza/X)

Aunado a ello, explicó que las canalizaciones ya montadas permitirán instalar los servicios de señalización y fibra óptica, además de que se prepara la última capa para el tendido de vía de pasajeros.

Finalmente, detalló que más de 168 mil durmientes modelo MX259 fabricados por Sedena, están listos en los frentes de obra, mientras plantas nacionales concursan para suministrar el cable de potencia.