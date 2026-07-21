Este martes 21 de julio, Greg Abbott emitió una orden ejecutiva con el objetivo de frenar el llamado turismo de nacimiento en Texas.

“Las personas están viajando ilegalmente a los Estados Unidos para dar a luz y asegurar la ciudadanía para su hijo. Eso es fraude. Emití una orden ejecutiva dirigiendo a las agencias estatales a investigar estos esquemas de turismo de nacimiento y hacer que cada proveedor que los facilita rinda cuentas. La ciudadanía estadounidense no está en venta.” Greg Abbott

Vía redes sociales, el gobernador de Texas calificó de “fraude” que personas viajen a Estados Unidos para conseguir la ciudadanía para sus hijos, por lo que busca que hacer rendir cuentas a quienes promuevan esa práctica.

Emite Greg Abbott orden ejecutiva para detener el turismo de nacimiento

Greg Abott ordenó a las agencias encargadas de regular la medicina en Texas frenar el turismo de nacimiento en el estado que gobierna.

De acuerdo con la orden ejecutiva emitida por Abbott, el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (DSHS), la Oficina del Inspector General (OIG), la Junta Médica de Texas (TMB), la Junta de Enfermería (BON) y el Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR) tendrán que investigar el turismo de maternidad.

Además de tomar medidas contra personas o entidades con licencia médica que anuncien, soliciten, participen, ayuden proporcionen o participen en esas actividades.

Greg Abbott busca frenar el turismo de nacimiento en Texas con orden ejecutiva (Unsplash)

Entre las sanciones que pide Greg Abott están la:

Revocación o suspensión de licencias

Prohibición de participación en contratos estatales

Negación de beneficios estatales

Todas las instituciones que investiguen el turismo de nacimiento en Texas podrán asociarse y colaborar con los fiscales federales para combatirlo.

Cabe señalar que la orden ejecutiva de Greg Abott surge de una directiva anterior a principios de julio donde se encargó a la Comisión Estatal de Salud y Servicios Sociales (HHSC) que investigara en Texas acusados de anunciar paquetes de turismo de maternidad.

Reportes indican que hospitales como el Mission Regional Medical Center ofreció paquetes de parto en el sur de Texas; los servicios tenían un costo de 68 mil 766 pesos por parte natural y 96 mil 185 pesos en caso de cesárea.