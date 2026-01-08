Adriana Marín se encuentra en medio de la polémica por un comentario que realizó durante el programa de debate “Razonados” del periódico La Razón, sobre el narcotráfico.

La joven politóloga, responsable de comunicación de Morena en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX), aseguró que el narcotráfico es uno de los principales empleadores en México, lo que dividió opiniones.

Ante la viralización de su participación del programa transmitido el 19 de noviembre de 2025, Morena señaló que lo dicho por la joven fue “a título personal” y no representa la opinión del partido en la CDMX.

Ixchel Adriana López Marín es la encargada de Comunicación de Morena en el Congreso de la CDMX que se vio envuelta en la polémica luego de su participación en un programa juvenil de debate del periódico La Razón.

La joven politóloga se considera a sí misma como antipatriarcal y de izquierda que forma parte de la llamada “generación esperanza” en el partido Morena.

Adriana Marín, responsable de Comunicación de Morena en el Congreso de la CDMX, tiene actualmente 24 años de edad.

Ya que Adriana Marín cumple años el 16 de diciembre, la responsable de Comunicación en el Congreso CDMX de la bancada de Morena nació bajo el signo zodiacal de sagitario.

Se desconoce si Adriana Marín tiene o no esposo.

Tampoco se conoce si Adriana Marín tiene o no hijos.

Adriana Marín es egresada de la Facultad de Ciencias Política y Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), facultad Xochimilco.

De acuerdo con sus redes sociales, concluyó sus estudios universitarios en 2024.

Adriana Marín es una politóloga y creadora de contenido que actualmente se desempeña como la encargada de Comunicación de Morena del Congreso de la CDMX.

Si bien acaba de egresar de su carrera universitaria, ha participado en diferentes programas de debate como Razonados, así como en Sinsonte del Canal Red Latinoamérica.

Adriana Marín comparte opinión polémica sobre el narcotráfico; Morena CDMX se deslinda

Adriana Marín señaló durante su participación que el combate al narcotráfico es complicado de resolver debido a “la realidad” que significa la generación de empleos de los grupos del crimen organizado.

Si bien su participación en el programa ocurrió el 19 de noviembre de 2025, sus declaraciones se viralizaron recientemente, por lo que Morena CDMX se posicionó.

A través de un comunicado, el partido guinda resaltó que se trató de declaraciones “realizadas por la colaboradora a título personal…y no representa la opinión del grupo parlamentario ni de sus integrantes”.

Sin embargo, también rechazó los ataques en redes sociales que recibió Adriana Marín por sus declaraciones, que consideró inaceptables por buscar intimidar “a quienes trabajan desde la transformación por una ciudad más justa y segura”.