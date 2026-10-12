La presidenta de México, Claudia Sheinbaum precisó que será el martes 13 de octubre cuando sostenga un live con jóvenes para conversar sobre la seguridad digital.

“Si quiero escuchar a los jóvenes o leerlo a través de la red, por eso es la platica en vivo, es mañana”, dijo Sheinbaum ante el live que busca conocer las opiniones ciudadanas sobre el próximo decreto de plataformas digitales.

Esto como medida que forma parte de la estrategia para establecer mayores obligaciones para las plataformas tecnológicas en materia de seguridad digital para los jóvenes internautas de las redes.

Seguridad digital para jóvenes es responsabilidad de plataformas: Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum fue clara al asegurar que la seguridad digital para jóvenes es responsabilidad de las plataformas ante el próximo decreto en la materia.

“La responsabilidad es de las empresas que están promoviendo que los jóvenes sin ningún filtro”, apuntó Sheinbaum.

Tras señalar que esto ha causado que jóvenes tengan acceso “a la violencia en las redes, al abuso sexual y una cantidad de información que no debería generarse en las plataformas”.

Por lo que, Sheinbaum informó que representantes del Gobierno federal sostendrán conversaciones con las empresas de plataformas digitales durante este lunes y martes para buscar acuerdos.