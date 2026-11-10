La presidenta Claudia Sheinbaum explicó por qué el Gobierno de México no ha emitido una alerta por la preparación de la mochila de emergencia o mochila de vida, ante los llamados que comenzaron a circular en redes sociales.

“No tenemos ninguna información de que pueda haber algún peligro, alguna situación internacional o nacional que requiera de una alerta específica, siempre hay que tener, pues sobre todo las zonas que son factibles de tener o posibles de tener un sismo, una inundación, huracanes, pues siempre hay que tener una mochila o elementos suficientes por cualquier cosa que pudiera ocurrir, pero no tenemos ninguna información, por eso no hemos dado ninguna alerta desde el gobierno de México” Claudia Sheinbaum

Durante la Mañanera del Pueblo de este 10 de noviembre, Claudia Sheinbaum descartó que exista información sobre algún riesgo nacional o internacional que justifique una advertencia específica.

La mandataria señaló que contar con una mochila de emergencia es una medida preventiva, particularmente en regiones expuestas a fenómenos naturales como sismos, inundaciones y huracanes; sin embargo, insistió en que no hay motivos para activar una alerta extraordinaria.

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