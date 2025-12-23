Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México envía condolencias por la muerte de marinos en accidente en Galveston, Texas.

Cuando realizaba una misión humanitaria una avioneta de la Secretaría de Marina tuvo un fuerte accidente en Galveston, Texas, Estados Unidos, que dejó como saldo 5 muertos.

Por este terrible accidente es que la presidenta Sheinbaum desde su conferencia mañanera del pueblo del martes 23 de diciembre se lamentó de este siniestro del que esperarán los resultados de la caja negra para saber qué pasó.

“Hasta que no salga la caja negra no se sabrá qué pasó, se va a hacer la investigación y se atenderá a todos los familiares” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum envía condolencias a familiares por muerte de marinos en accidente en Galveston, Texas

Al ser cuestionada directamente por este siniestro, la presidenta Claudia Sheinbaum envió sus condolencias directamente a los familiares de los marinos que murieron en accidente en Galveston, Texas.

Así como a las otras personas que viajaban también en esta avioneta de la Marina que se estrelló en Galveston, Texas. Hecho que calificó la presidenta de México como “muy triste”.

“Mis condolencias a los familiares de los marinos que fallecieron. lamentablemente en este accidente y a las personas que viajaban muy triste” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México