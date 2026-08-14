Claudia Sheinbaum, presidenta de México, descartó una tensión en la relación con Estados Unidos, tras la carta de Andrés Manuel López Beltrán tras la cancelación de su visa.

“No, lo creó, él está en su derecho de contestar” apuntó Sheinbaum ante la pregunta de los reporteros durante la conferencia mañanera del viernes 14 de agosto.

Así como Sheinbaum afirmó que cual sea el tema, la relación con el gobierno de Estados Unidos siempre se busca que sea buena, sin importar lo que cada quien exprese, tal el caso con carta de López Beltrán.

“En la relación con Estados Unidos siempre hay que buscar tener una buena relación, pero también hay que decir las cosas, él tiene el derecho de escribir lo que él decida”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Esto tras la carta de López Beltrán por la cancelación de su visa al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la que pide una explicación y maneja varios apelativos, pero también la destitución del secretario de Estado, Marco Rubio.

Solo la derecha se aprovecha de la injerencia en México: Sheinbaum

Tras asegurar que no prevé algún tipo de tensión con la relación con Estados Unidos, la mandataria del país, Sheinbaum apuntó que la derecha en México es la que aprovecha el tema de una injerencia política.

Pues tal y como lo dijo, minutos antes Sheinbaum, la injerencia en la política mexicana solo la usa la derecha mexicana, pues cada vez es más entreguista a los Estados Unidos, y busca generar tensión entre los gobiernos.