Claudia Sheinbaum descalificó al columnista Raymundo Riva Palacio al llamarlo “escritor de ciencia ficción” y acusar que sus textos son “puro invento”.

“Ese señor no es periodista, es escritor de ciencia ficción. No tiene nada que ver con el periodismo” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La declaración surge tras la publicación de la columna La traición de Cuba, donde Raymundo Riva Palacio asegura que la isla estaría ofreciendo armas a cárteles mexicanos para provocar violencia en la frontera con Estados Unidos.

La presidenta de México cuestionó la veracidad de esas afirmaciones y pidió que no se les dé crédito, al considerarlas sin fundamento.

Sheinbaum: Columnas de Riva Palacio son puro invento

Durante la conferencia mañanera del 25 de marzo de 2026, Claudia Sheinbaum aseguró que las columnas de Raymundo Riva Palacio son “puro invento”.

Asimismo aseguró que el columnista no es periodista, sino un escritor de ciencia ficción que no tiene pruebas sobre lo que dice.

En ese sentido, la presidenta de México señaló que, aunque sabe que algunos periodistas consideran a Riva Palacio como fuente confiable, espera “que no le haga caso nadie” pues lo que escribe son inventos.

“Cada día dice una cantidad de mentiras en sus columnas que uno dice, bueno, de dónde las saca. Entonces es eso, un escritor de ciencia ficción. De dónde saca lo que dice, qué pruebas tiene. La verdad es puro invento; así como el escrito de hoy, inventó ayer, inventó antes de ayer” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Riva Palacio señala presuntos vínculos entre Cuba y el narcotráfico en México

El título de “escritor de ciencia ficción” que le dio la presidenta Claudia Sheinbaum a Raymundo Riva Palacio obedece a la publicación de su columna del 24 de marzo de 2026, llamada “La traición de Cuba”.

En su columna Riva Palacio asegura que, debido al estrangulamiento económico de Estados Unidos a la isla, Cuba se vio forzado a cambiar “de modelo económico y de régimen”.

“Una fuente estadounidense dijo que Washington tiene información que Cuba ‘quiere su Playa Girón en México’, una metáfora de esa playa que se encuentra en Bahía de Cochinos, al suroccidente de Cuba, donde el ejército revolucionario encabezado por Castro enfrentó y derrotó la invasión de cubanos asilados en Miami que habían sido entrenados por la CIA” Raymundo Riva Palacio, columnista

Esto significa, asegura Raymundo Riva Palacio en su columna, que Cuba está ofreciendo armas a grupos del narcotráfico en México para “calentar la plaza” y provocar una lucha en la frontera con Estados Unidos.