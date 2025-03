La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció respecto a los dichos del periodista Raymundo Riva Palacio tras afirmar que youtubers fueron pagados por la Presidencia para visitar el rancho Izaguirre del CJNG y alimentar la versión de que es un campo de entrenamiento y no un campo de exterminio.

Claudia Sheinbaum pidió a los youtubers que no se preocupen por lo que se dice de ellos pues ellos tienen mayor impacto en las redes y arremetió contra Raymundo Riva Palacio diciendo que a él lo leen pocas personas.

Durante la conferencia mañanera de este 25 de marzo la presidenta defendió por primera vez a los youtubers luego de que en pasado se han quejado con ella pero había pasado comentar al respecto.

“Aprovecho. A los compañeros de los medios alternativos, no se preocupen tanto por lo que dice Riva Palacio ¿Quién es Riva Palacio? ¿Quién lo lee? A ustedes los ven más que a este personaje. Preocúpense por lo que ustedes informan a la gente. Fue de Notimex con Salinas y después de eso a lo que se dedica es a golpear, a construir historias ficticias, como si ustedes no tuvieran derecho a informar como cualquier periodista que trabaja en un medio comercial, tienen ustedes todo el derecho, y están aquí porque a veces informan mucho mejor que cualquier otro. No se preocupen tanto, primero, a él lo leen de este tamaño, ¿qué les gusta? 20 mil personas lo han de leer y ustedes los ven 100 en un en vivo. Este Pedrero es el segundo streamer…” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Claudia Sheinbaum recomienda a youtubers de la mañanera: “No se preocupen por lo que dicen de ustedes”

Esta es la primera vez que en su mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum defiende abiertamente a los youtubers recomendándoles que no haga caso de lo que se dice de ellos.

Cabe recordar que el 14 de febrero, el personaje llamado Lord Molécula se había quejado con la presidenta por comentarios contra los youtubers por parte de Joaquín López Dóriga. En esa fecha la presidenta lo dejó hablar pero no se pronuncio al respecto.

Claudia Sheinbaum se posiciona contra Carlos Loret de Mola y Raymundo Riva Palacio; defiende trabajo de youtubers

Ha sido en días recientes en la que Claudia Sheinbaum ha hecho cambios respecto a posicionarse directamente en contra de periodistas en específico como Carlos Loret de Mola y Raymundo Riva Palacio, y a la ves por primera vez se ha pronunciado en defensa de los youtubers.

Cabe recordar que Claudia Sheinbaum ha dicho que la versión de que hay menos homicidios porque hay más desaparecidos es la versión de Carlos Loret de Mola y a la vez se ha dicho que los periodistas que fueron al rancho Izaguirre del CJNG hablen de lo que vieron y no vieron a fin.

A pesar del caso, Jalisco no se encuentra entre los cinco estados más peligrosos de México, de acuerdo con datos oficiales del SESNSP.

Raymundo Riva Palacio insiste en señalar a “youtuberos a sueldo”

Raymundo Riva Palacio insistió en su columna de este 25 de marzo en El Financiero, titulada “La peor mañanera”, que algunos de los que se presentan con informadores independientes son “youtuberos a sueldo”.

Señaló que la conferencia mañanera del 24 de marzo no fue tal sino que estuvo manipulada para que sea un eco para la presidenta pues no le dieron la palabra a nadie que no tuvieran bajo control y se en esa manera difundieran la idea de que en el rancho Izaguirre del CJNG no es un campo de exterminio donde tendrian su final las personas desaparecidas sino un campo de entrenamiento.

Raymundo Riva Palacio señaló a Manuel Pedrero, Hans Salazar y César Huerta por ser comentaristas que están “bajo control” en comparación con periodistas reales a quienes no les dieron la palabra.

Los tres personajes abiertamente hablaron de que no vieron crematorios, -además de que el sitio estaba acordonado- Raymundo Riva Palacio dijo que no iban a encontrar crematorios como los de Auschwitz como mencionaron los youtubers porque los cárteles los hacen de manera artesanal y no industriales.

En el caso de César Huerta, Raymundo Riva Palacio resaltó que Jorge Gómez Naredo, director editorial de la revista Polemón, fue financiado en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).