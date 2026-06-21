La presidenta Claudia Sheinbaum anunció durante la inauguración de la Central de Ciclo Combinado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) los planes a futuro con su gobierno en la generación de energía.

Si bien, Sheinbaum subrayó el avance que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tuvo en su gobierno con la energía generada, sostuvo que con ella incrementará hasta el 60%.

Claudia Sheinbaum promete 60% de generación de energía en México con CFE

En la inauguración de la Central de Ciclo Combinado que Claudia Sheinbaum tuvo hoy 21 de junio de 2026 en Mexicali, Baja California, la mandataria compartió sus visiones futuras cuando su sexenio termine.

Sheinbaum explicó que al inició la CFE solo generaba el 30% de la energía eléctrica en México. Pero cuando AMLO finalizó su sexenio se llegó al 54%.

Pero con ella, la promesa se hizo anunciando que al terminar su gobierno llegará el 60% de la energía en México generada por CFE, lo que conllevaría plantas de inversión mixtas en pro de la electricidad.

“Ya con las plantas de inversión mixta para fortalecer la Comisión Federal de Electricidad”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Ante ello, Sheinbaum subrayó el agradecimiento a los trabajadores de CFE, por su entrega a la Comisión, el compromiso que tienen con el gobierno de México y que Emilia Calleja sea la primera mujer directora de la empresa.

“¡Qué viva la Comisión Federal de Electricidad! (...) Tienen a la primera directora mujer de CFE, que empezó de abajo con ustedes, que es una excelentísima, extraordinaria directora”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Por otra parte, la presidenta de México, también nombró a Luz Elena González, titular de la Secretaría de Energía, así como a Marina del Pilar, gobernadora de Baja California.