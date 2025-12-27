Desde Texcoco, Estado de México, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum anuncia la compra de 30 trenes de repavimentación para calles y carreteras federales.

“Este año adquirimos 30 trenes de repavimentación, de los cuales, diez se entregaron en el Estado de México”. Claudia Sheinbaum

Con ello, la mandataria Sheinbaum precisó que estas “máquinas que van a servir para pavimentar todas las calles de 10 municipios del Edomex”.

Y por lo que tras la entrega, Claudia Sheinbaum puntualizó que ahora “las y los presidentes municipales se van a encargar de reiniciar la pavimentación para Edomex y carreteras federales.

Este año adquirimos 30 trenes de repavimentación, de los cuales, diez se entregaron en el Estado de México; los demás rehabilitarán todas las carreteras federales del país.



Este año adquirimos 30 trenes de repavimentación, de los cuales, diez se entregaron en el Estado de México; los demás rehabilitarán todas las carreteras federales del país.

Además, estamos en proceso de modernización de 13 trenes para atención de caminos alimentadores.

También habrá repavimentación en carreteras federales del país; Sheinbaum

Ante la compra de 30 trenes de repavimentación para calles y carreteras federales, la mandataria del país, Sheinbaum también dijo que habrá repavimentación en todo México.

Por lo que hasta Claudia Sheinbaum presumió las nuevas adquisiciones al servicio “estamos en una perfiladores, es parte de los trenes de repavimentación que estamos comprando para todo el país”.

Trenes de repavimentación de los que refrendó Sheinbaum serán para “rehabilitar todas las carreteras federales del país”.

Además, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum declaró que igualmente se estará llevando un proceso de modernización de 13 trenes para atención de caminos alimentadores.

Este anuncio de Sheinbaum que se suman a los compromisos que la mandataria a sumado un cumplimento de su labor en el país.