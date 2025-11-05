La alcaldesa Azucena Cisneros Coss informó que la repavimentación de la avenida Insurgentes presenta un avance superior al 80 por ciento, por lo que será entregada próximamente en beneficio de miles de automovilistas.

La vialidad es una de las más transitadas del municipio, conecta la vía López Portillo y la carretera Lechería–Texcoco con la autopista México–Pachuca y la vía Morelos.

Después de 27 años, rehabilitan por completo la avenida Insurgentes

El director de Obras Públicas, Carlos Ramírez Brassetti, señaló que repavimentar los 4.25 kilómetros de la avenida costaría alrededor de 28 millones de pesos a una empresa privada; sin embargo, el gobierno de Ecatepec ha reducido el gasto a una tercera parte, gracias a que realiza los trabajos con sus propios recursos y maquinaria.

Azucena Cisneros presenta avance en la repavimentación de la avenida Insurgentes. (Cortesía )

El funcionario detalló que los trabajos se llevan a cabo con el tren de pavimentación adquirido recientemente por el municipio, lo que permite avanzar con mayor rapidez y eficiencia.

Disculpen las molestias porque estamos trabajando de noche y de día. Afectamos el tránsito, por eso lo queremos hacer muy rápido para que se vea menos afectada la gente. Carlos Ramírez Brassetti

El director subrayó que la avenida Insurgentes no había sido rehabilitada de forma integral desde 1998. Solo se habían intervenido tramos aislados, por lo que presentaba un deterioro considerable y numerosos baches que afectaban la circulación y dañaban los vehículos.

Mediante esta obra, el gobierno de Ecatepec reafirma su compromiso con mejorar la infraestructura vial del municipio y brindar mayor seguridad a las y los automovilistas.