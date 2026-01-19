Claudia Sheinbaum anunció que México enviará ayuda a Chile tras los incendios que se registraron y que han dejado al menos 19 muertos.

“Vamos a enviar apoyo a Chile por los incendios que están sufriendo. Una situación difícil, aunque quede lejos, de todas maneras, va a haber apoyo” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum confirma ayuda humanitaria a Chile tras incendios en el sur del país

Durante la conferencia de este 19 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México enviará ayuda a Chile tras los incendios que se registraron en el sur del país, en donde la comuna de Penco resultó la más afectada.

Pues cabe recordar que desde el pasado sábado 17 de enero, se registraron incendios en las dos regiones del sur del país; especialmente en la comuna de Penco en la región de Biobío, que se encuentra a unos 500 kilómetros al sur de la capital.

Hasta el momento, el presidente de Chile, Gabriel Boric, dio a conocer que los incendios han destruido hasta el momento 300 viviendas en el Biobío, aunque sugirió que podrían ser más de 1000.