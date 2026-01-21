La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia el “Bachetón 2026”, con una inversión de 50 mil millones de pesos para repavimentar y reconstruir carreteras federales.

Claudia Sheinbaum presenta el programa de Bachetón 2026 para repavimentar carreteras federales

Durante la conferencia matutina de este 21 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el programa intensivo Mega Bachetón 2026 de repavimentación de carreteras federales, el cual inició a finales del 2025.

De hecho, se dio a conocer que en 2025 se atendieron 372 mil baches en 45 mil km, por lo que en esta edición del Bachetón 2026, se intensificarán los esfuerzos para responder a denuncias ciudadanas.

Es por ello que en 2026, se destinarán 50 mil millones de pesos para reparar 18 mil kilómetros de vías libres de peaje en las carreteras federales, priorizando dichas solicitudes ciudadanas y revisiones técnicas exhaustivas.

También con el Bachetón 2026, se pretenden generar 100 mil empleos, tal y como detalló Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Esta iniciativa de Bachetón 2026, forma parte del Programa Nacional de Conservación de Carreteras, el cual está enfocado en mejorar la conectividad y seguridad vial en México mediante participación pública y recursos federales.