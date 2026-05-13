Claudia Sheinbaum aseguró que en los casos en los que ha solicitado la extradición de ciudadanos estadounidenses a México, como en el de Ayotzinapa o de huachicol fiscal, el país le ha solicitado pruebas.

“El canciller Roberto Velasco me comentaba que hay muchísimos casos en donde nosotros hemos pedido la detención de personas en Estados Unidos que tienen abiertas investigaciones en Mexico y Estados Unidos nos ha dicho: en el marco de nuestras leyes necesitamos pruebas” Claudia Sheinbaum

Así lo dijo en su conferencia mañanera en el marco de la solicitud de detención provisional con fines de extradición de Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios más.

México ha dicho que necesita pruebas a fin de proceder a la detención y realizar al extradición.

Claudia Sheinbaum pidió extradición de dos relacionados al caso Ayotzinapa; le pidieron pruebas

Claudia Sheinbaum detalló que para el caso Ayotzinapa ha pedido la extradición de dos personas, petición que realizó directamente al Departamento de Estado, dirigido por Marco Rubio.

México pide en extradición a dos empresarios por huachicol fiscal

Para el caso de huachicol fiscal, dijo que ha pedido en extradición a dos empresarios que tiene doble nacionalidad, es decir, estadounidense y mexicana.

A ellos los señala no solo de participar sino de conformar la red de robo de combustible en México, por lo cual son muy importantes para la investigación.

Claudia Sheinbaum descartó que se genere un conflicto en el marco de las solicitudes de extradición y apeló al respeto a la soberanía, a las leyes, la contitución y a la defensa del territorio.

Dijo que seguirá defendiendo la soberanía del país y que hay mucha gente que le apuesta al fracaso del Gobierno de México pero no lo van a conseguir.