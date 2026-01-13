La Fiscalía de Corea del Sur pidió pena de muerte para el expresidente Yoon Suk-yeol por aplicar la ley marcial ordenada en diciembre de 2024.

De acuerdo con los argumentos de la Fiscalía de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, emprendió una insurrección por una sed de poder que buscó instaurar una dictadura.

El exjefe de Estado, conservador, de 65 años de edad, fue acusado de no mostrar ningún remordimiento por actos de amenaza del orden constitucional y la democracia.

Piden sanciones severas contra el expresidente conservador Yoon-Suk-yeol en Cora del Sur por intento de dictadura

La Fiscalía de Corea del Sur pidió que en la sentencia no se consideren atenuantes y que directamente le apliquen una sanción severa como la pena de muerte.

La petición de pena de muerte llama la atención debido a que no se ha llevado a cabo ninguna ejecución desde el año 1997.

Yoon Sun-yeol impuso ley marcial en Corea del Sur con pretexto del comunismo

Cabe recordar que le motivo por el que Yoon Sun-yeol impuso la ley marcial por primera vez desde las dictaduras militares de 1980 fue porque el Parlamento, controlado por la oposición, bloqueaba el presupuesto.

También dijo que la oposición eran fuerzas comunistas pro Corea del Norte, por lo que envió tropas militares al Parlamento, incluido el interior del mismo.

Ello generó manifestaciones masivas y caos político en Corea del Sur y en abril de 2025 fue destituido oficialmente por el Tribunal Constitucional.

El rechazo a su actuar incluso llegó al interior de su partido por el abuso de poder del que fue señalado.