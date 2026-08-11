A casi dos meses de la renuncia de Claudia Morales Reza, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) sigue sin titular.

Durante la mañanera del 11 de agosto de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que ya se evalúan perfiles para ocupar el cargo y que existe la posibilidad de que nuevamente sea una mujer indígena quien encabece el organismo.

La definición de la nueva dirección del Conapred será clave para reforzar las políticas de igualdad y combate a la discriminación en México.

Claudia Sheinbaum adelanta que Conapred podría tener a una mujer indígena como titular

La presidenta de México fue cuestionada en la conferencia del pueblo de hoy sobre la dirección del Conapred, luego de que no se ratificó la dirección de Claudia Morales Reza frente al organismo.

Ante ello y sin ahondar en el tema, Claudia Sheinbaum dijo que se están evaluado los perfiles para decidir quién podría encabezar el Conapred.

Sin embargo, externó con alegría que hay una alta probabilidad de que el Conapred sea presidido por una mujer indígena.

Claudia Morales Reza es una mujer indígena debido a que es wixárika, un grupo indígena de la Sierra Madre Occidental, siendo que ella es originaria de Mezquitic en Jalisco.

Por ello, la presidenta hizo hincapié en que el Conapred podría ser dirigido nuevamente por una mujer indígena.

Asamblea Consultiva de Conapred pide a un titular que reposicione al organismo

Claudia Sheinbaum externó que el Conapred podría llevar como titular a una mujer indígena nuevamente. Mientras que la Asamblea Consultiva del organismo solicita una dirección que vuelva a impulsar la agenda para erradicar la discriminación.

Ricardo Baruch, presidente de la Asamblea Consultiva del Conapred dijo en entrevista con El Sol de México que piden a un titular enfocado en derechos humanos.

Asimismo, externa la importancia de que él o la titular reposicione nuevamente al organismo, siendo que el Conapred “se ha cerrado” y la erradicación de la discriminación no es un tema que deba dejarse en el olvido por la defensa que los grupos históricamente vulnerados deben tener.