La Fiscalía General del Estado de México (FGJEM) dio cumplimiento a una orden de aprehensión contra de David “N”, uno de los presuntos homicidas de Sergio “Checo Padilla”.

Fueron elementos de la FGJEM quienes ejecutaron el mandamiento judicial para su captura.

Cae uno de los presuntos homicidas de Sergio “Checo ” Padilla

David “N” fue identificado como uno de los posibles participantes en el homicidio de Sergio “Checo ” Padilla ocurrido el pasado 23 de julio 2026

Por lo que la fiscalía solicitó una orden de aprehensión en su contra.

Tras su detención, el sospechoso fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec para quedar a disposición de la Autoridad Judicial que definirá su situación legal.

Sergio “Checo” Padilla: Cae uno de sus presuntos homicidas (Especial)

En caso de que “David N” sea encontrado culpable, la fiscalía informó que podría ser sentenciado a 70 años de prisión.

No obstante, por el momento conserva el estatus de inocente hasta que un juez determine lo contrario.

De acuerdo con la FGJEM, “David N” y dos sujetos más habrían interceptado en un vehículo a Sergio “Checo ” Padilla con el fin de robarle.

La víctima viajaba en su camioneta sobre la avenida R1 de la colonia Las Palmas en Ecatepec para dirigirse a Ciudad Satélite.

No obstante, tras ser obligado a detenerse fue atacado con arma de fuego, por lo que perdió la vida y los probables responsables huyeron del lugar del crimen.

En algún momento, el hoy detenido y los sujetos que lo acompañaban habrían interceptado a la víctima cuando circulaba a bordo de su vehículo, con el fin de robarle, por lo que le cerraron el paso para obligarlo a detenerse, y sus acompañantes habrían descendido de la unidad en la que viajaban y accionaron un arma de fuego en contra de la víctima. FGJEM