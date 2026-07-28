Sergio Padilla, guitarrista mexicano de 72 años y ex colaborador del programa Buenos Días de Héctor Martínez Serrano en Grupo Radio Centro, fue asesinado la mañana del 27 de julio de 2026 en Ecatepec, Estado de México, mientras se dirigía a trabajar.

Reconocido por interpretar géneros como bolero, ranchera y trova, su muerte en un presunto asalto armado ha generado indignación entre familiares y colegas.

Su nieto Jonathan Padilla exigió justicia a las autoridades, sumando este caso a la ola de violencia en México.

El caso de Sergio Padilla conmociona al Estado de México: fue asesinado cuando iba a trabajar (Especial )

¿Quién es Sergio Padilla, guitarrista de 72 años asesinado cuando iba a trabajar?

Sergio Padilla, fue un guitarrista y ex colaborador musical en radio mexicano, que hoy toma revuelo, tras informar que fue asesinado muestra iba a trabajar.

¿Qué edad tenía Sergio Padilla?

Al momento de su asesinato Sergio Padilla tenía 72 años de edad.

¿Quién era la esposa de Sergio Padilla, guitarrista de 72 años?

No sé cuenta con información de la vida sentimental del guitarrista Sergio Padilla.

¿De qué signo zodiacal era Sergio Padilla?

Se desconoce el signo zodiacal al que pertenecía Sergio Padilla.

¿Cuántos hijos tuvo Sergio Padilla, guitarrista de 72 años?

Según información mencionada por ex compañeros, Sergio Padilla tenía 6 hijos; tras su asesinato se sabe que también tiene un nieto de nombre Jonathan Padilla, tras su pronunciamiento en redes sociales.

¿Qué estudió Sergio Padilla?

No se tiene información sobre los estudios de Sergio Padilla.

¿En qué trabajó Sergio Padilla, guitarrista de 72 años?

Sergio Padilla desarrolló su carrera laboral en la música como guitarrista de música mexicana y regional.

El trabajo más importante del guitarrista fue como colaborador musical del programa de radio “Buenos Días” de Héctor Martínez, donde permaneció durante varias décadas interpretando temas de los géneros del bolero, ranchera, trova y romántica.

Asimismo, se sabe que Sergio Padilla trabajaba independientemente en otros programas y como músico de la guitarra.

El guitarrista Sergio Padilla fue asesinado en Ecatepec, Estado de México

Se dio a conocer el asesinato del guitarrista Sergio Padilla a los 72 años, esto mientras iba a trabajar, según detalles se trato de un asalto con arma.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del lunes 27 de julio, mientras Sergio Padilla se dirigía a su trabajo en Ecatepec, Estado de México, noticia que impactó y por lo que familia y ex colaboradores han exigido justicia para el guitarrista.

Pues el asesinato de Sergio Padilla se suma a la ola de violencia que se vive en el país, sumando una víctima más en la lista.

Tras los lamentables hechos, Jonathan Padilla, nieto de Sergio Padilla exigió justicia a las autoridades del Estado de México y a la gobernadora Delfina Gómez para su abuelo, pues la inseguridad no puede seguir, pero también no se debe dejar a sus víctimas sin encontrar a los culpables.