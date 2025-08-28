El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, dio a conocer que ofrecerá una disculpa pública por un indignante caso ocurrido en el año 2018.

Mario Delgado puntualizó que se trata de una disculpa pública a las familias por los casos de violencia sexual que ocurrieron el Jardín de Niños “Marcelino de Champagnat”, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la CDMX.

Al respecto, el titular de la SEP señaló que dicha institución educativa fue declarada culpable por las autoridades por no proteger a los menores.

SEP ofrecerá disculpa pública por caso de abuso contra menores de 2018

La SEP ofrecerá una disculpa pública por los casos de violencia sexual ocurridos en 2018 en contra de menores en el Jardín de Niños “Marcelino de Champagnat”, en la CDMX.

Mario Delgado manifestó que será el jueves 28 de agosto de 2024 cuando en un acto la dependencia brinde la disculpa pública como parte de las medidas de reparación del daño.

El titular de la SEP enfatizó que las escuelas deben ser un lugar seguro para las niñas y los niños, por lo que esta acción debe representar un precedente para que no vuelva a ocurrir casos similares.

Adicional, Mario Delgado señaló que la disculpa pública también forma parte de las políticas públicas puestas en marcha para proteger a las infancias.

Al respecto, este acto por parte de la SEP será transmitido a través de los canales oficiales de la dependencia, así como por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI).

Mario Delgado, titular de la SEP (Andrea Murcia Monsivais / sdpnoticias.com)

Jardín de Niños “Marcelino de Champagnat” acumuló 57 denuncias por abuso sexual a menores; 18 obtuvieron sentencia

La ODI señaló que de manera formal, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la Fiscalía General de la República (FGR), acumuló en total de 57 denuncias presentadas por abuso a menores cometido en el Jardín de Niños “Marcelino de Champagnat”.

Según precisó la misma ODI, de dichas denuncias solo 18 de ellas obtuvieron sentencia.

Al respecto, el agresor de los menores recibió una codena de 494 años de cárcel, además de medidas de reparación del daño que integró a diversas dependencias, entre ellas la SEP, para evitar que se vuelva a repetir otra situación así.