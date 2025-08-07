La Secretaría de Educación Pública (SEP) respondió si tras decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los libros de texto gratuitos del Ciclo Escolar 2025-2026 van a cambiar.

Este miércoles 6 de agosto, la SCJN falló a favor de Lorenzo Córdova, para que se cambiara su mención en los libros de texto gratuitos de la SEP, en donde recuerdan un comentario discriminatorio de 2015.

Acorde con la SCJN, la petición de Lorenzo Córdova fue admitida ya que el señalarlo afecta su persona y la enseñanza objetiva, sin embargo, el responsable de dicha mención en los libros de texto gratuitos no está de acuerdo.

Ciclo Escolar 2025-2026: ¿Libros de texto gratuitos van a cambiar por decisión de la SCJN? Esto respondió la SEP

Fue el abogado de la SEP, Eurípides Flores, quien dio respuesta a si los libros de texto gratuitos del próximo Ciclo Escolar 2025-2026 van a cambiar tras decisión de la SCJN, y la respuesta fue no, ya que no se ven afectados.

Mediante un breve mensaje en sus redes, el abogado de la SEP declaró que la resolución de la mayoría ad hoc a Lorenzo Córdova (sin mencionarlo), en la SCJN, no derivará en cambios los próximos libros de texto gratuitos.

Aunque no lo explicó a detalle, los libros de texto gratuitos cambiaron, ya que la mención a Lorenzo Córdova en los ejemplares del Ciclo Escolar 2023-2024, no se repitió en el periodo que acaba de terminar.

La demanda que presentó Lorenzo Córdova señalaba a un libro de texto gratuito de sexto de primaria, exactamente en la página 246, sobre un capítulo sobre igualdad y discriminación, del Ciclo Escolar 2023-2024.

Sin embargo, la SEP no repitió el cuadro en donde figuraba Lorenzo Córdova para la edicón del Ciclo Escolar 2024-2025, acorde con la versión consultada en digital de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg).

SEP aclara si libros de texto gratuitos del Ciclo Escolar 2025-2026 van a cambiar (Captura de pantalla)

Marx Arriaga estalló contra la decisión de la SCJN de cambiar libros de texto gratuitos a favor de Lorenzo Córdova

De momento, el titular de la SEP, Mario Delgado, no se ha pronunciado sobre la decisión de la SCJN de amparar a Lorenzo Córdova, de manera independiente a si afecta los libros de texto gratuitos.

Sin embargo, quien sí se pronunció contra la decisión de la SCJN fue el director de Materiales Educativos de la SEP en 2023, Marx Arriaga, quien hizo esos libros de texto gratuitos y por los que recibió múltiples quejas.

Esto mediante sus redes sociales, en donde Marx Arriaga señaló en un primer mensaje que la resolución a favor de Lorenzo Córdova de parte de la SCJN, le dio el triunfo a la derecha, el clasismo y el racismo.

Ya que pese a la humillación que provocó Lorenzo Córdova, camina impune; y adjuntó lo que definió como la gran molestia de “los blancos barbados de ojos azules”, que es el fragmento del libro de texto en el que aparece.

Marx Arriaga añadió que el libro es el tercero que prohíbe la SCJN, los cuales destacó por tener a miles de docentes y a la SEP como protagonistas, lo que terminará convirtiéndolos en herramientas críticas.