La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció cambios en la Guía Operativa para la elección de la escolta escolar, la cual ya no se conformará únicamente con estudiantes con las mejores calificaciones.

La nueva conformación de la escolta escolar iniciará en el año escolar 2026-2027, es decir, se aplicará en el ciclo escolar que está por comenzar.

El esquema cambia el criterio de mejores calificaciones a un esquema rotativo y de equidad para todos los estudiantes.

SEP cambia escolta escolar de mejores promedios a rotativa

El esquema de la SEP para conformar la escolar escolar será por rotación, a fin de fomentar la equidad y permitir la inclusión de estudiantes y deja atrás el esquema de mejores calificaciones.

La escolta escolar también podría ser conformada por alumnos de distintos grupos en las ceremonia de honores a la bandera de cada lunes.

SEP cambia conformación de escolta escolar y genera debate

La propuesta de cambio en la conformación de la escolta escolar ha generado reacciones encontradas, por una parte están quienes señalan que será una motivación para estudiantes con bajo rendimiento y quienes señalan complicaciones para organizar un esquema rotativo.

Académicos de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o la Universidad Panamericana (UP) han coincidido en que pertenecer a la escolta escolar requiere preparación técnica, práctica constante y disciplina.

Algunas voces se ha pronunciado respecto a que la conformación de la escolta era uno de los pocos incentivos de mérito académico.