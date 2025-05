El Senado de México impugnó al menos 20 candidaturas, entre ellas presuntos “narco-aspirantes” para las Elecciones del Poder Judicial 2025.

El próximo 1 de junio se celebrarán las Elecciones del Poder Judicial 2025, las primeras en su tipo para elegir a los jueces, magistrados y ministros a través del voto popular.

A menos de un mes de la jornada electoral, cerca de 20 candidaturas de aspirantes han sido impugnadas por el Senado de México, por vínculos con el narcotráfico y otros delitos.

Senado de México impugna candidaturas rumbo a las Elecciones del Poder Judicial 2025

Hoy domingo 4 de mayo, el Senado de México impugnó al menos 20 candidaturas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Así lo dio a conocer el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, quien refirió que se trata de casos de no idoneidad.

Aunque el legislador dijo que no se trataba sólo de “narco-aspirantes” sino de perfiles no idóneos por no cumplir con los requisitos constitucionales, entre los afectados se encuentran aspirantes con vínculos con el crimen organizado.

Gerardo Fernández Noroña también advirtió que impugnarán todas las candidaturas de aquellos que hayan favorecido a grupos criminales , y será el Tribunal el que resuelva si se les retira antes o después de la elección.

Gerardo Fernández Noroña (cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Elecciones del Poder Judicial 2025: ¿Quiénes son los perfiles cuyas candidaturas fueron impugnadas por el Senado de México?

Son un total de 26 candidaturas las que el Senado de México impugnó ante el Tribunal Electoral por delitos graves como abuso sexual, delincuencia organizada, o por promedio deficiente.

Los 26 aspirantes señalados, junto con los motivos por los cuales se les busca impugnar su candidatura, son:

Arturo Manuel Fernández Abundis, aspirante a juez de Distrito, por promedio de 7.93 Elva Regina Jiménez Castillo, aspirante a magistrada de Salas Regionales, por promedio de 7.9 Juan Hernández Rodríguez, aspirante a magistrado de Circuito, por promedio de 7.84 Raúl Miguel Gaspar Pech, aspirante a juez de Distrito, por promedio de 7.69 Joaquín Flores Ruiz, aspirante a juez de Distrito, por promedio de 7.6 Porfirio Aldana Mota, aspirante a juez de Distrito, por promedio de 7.19 Alejandra Ramirez de La Vega, aspirante a magistrada de Circuito, por promedio de 7 Mario Alberto Parada Cerón, aspirante a juez de Distrito, por promedio de 7.7 Alejandro Tlacuahuac Zitlalpopoca, aspirante a magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito, por el delito de abuso sexual Angel Antonio Villegas Cortés, aspirante a juez de Distrito, por el delito de amenazas y lesiones Noel Castro Melgar, aspirante a juez de Distrito, por el delito de peculado y abuso sexual Arturo César Morales Ramírez, aspirante a magistrado de Tribunal Colegiado por el delito de delincuencia organizada en la hipótesis de delitos contra la salud Jesús Karina Almada Rábago, aspirante a juez de Distrito, por los delitos de delincuencia organizada, secuestro, contra la salud, posesión de armas María de Jesús López Guzmán, aspirante a juez de Distrito, por ser abogado defensor de un imputado por delito de delincuencia organizada -Fernando Escamilla Villareal, aspirante a juez de Distrito, por ser abogado defensor de personas imputadas por delito de delincuencia organizada Jesús Humberto Padilla Briones, por haber sido puesto a disposición por portación de arma de fuego y delitos contra la salud Diana Monserrat Partida, aspirante a jueza de Distrito, por haber concedido libertad indebida a imputados de delincuencia organizada Julio Veredín Sena, aspirante a juez de Distrito, por haber otorgado amparo indebidamente a imputados de delincuencia organizada Aníbal Castro Borbón, aspirante a juez de Distrito, por haber absuelto indebidamente a persona acusada de delincuencia organizada Conrado Alcalá Romo, aspirante a juez de Distrito, por haber otorgado amparo indebidamente a un líder de delincuencia organizada Enrique Hernández Miranda, aspirante a juez de Distrito, por haber omitido indebidamente imponer medidas cautelares a imputado de delincuencia organizada Francisco Herrera Franco, aspirante a juez de Distrito, por tener vínculos con integrantes de delincuencia organizada Francisco Martín Hernández, aspirante a magistrado, por haber sido imputado por abuso sexual en agravio de diversas víctimas Édgar Agustín Rodríguez, aspirante a magistrado, por el delito de abuso sexual en agravio de una alumna Andrés Montoya García, aspirante a magistrado, por el delito de desaparición forzada de personas en agravio de un periodista Leopoldo Javier Chávez, aspirante a juez de Distrito, por delitos contra la salud