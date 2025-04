La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó a Ernesto Zedillo luego de que el expresidente priísta aseguró que “en México se murió la democracia”; “ahora resulta que es el paladín de la democracia”, respondió la mandataria federal.

Hoy lunes 28 de abril, en su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum respondió a las afirmaciones de Ernesto Zedillo en entrevista para la revista Nexos, medio en el que aseguró que México se está convirtiendo en un “Estado policial” por las elecciones Poder Judicial 2025.

En ese sentido, la presidenta respondió a la narrativa de medios como Nexos y Letras Libres; “ahora la cantaleta que traen es que somos un gobierno autoritario”, dijo, además de desestimar la credibilidad de ambos medios y señalar a Ernesto Zedillo como su nuevo vocero.

“Ahora resulta que Ernesto Zedillo es el paladín de la democracia. Lo bueno es que el pueblo de México está muy informado, entonces están diciendo que hay autoritarismo porque el pueblo va a elegir al Poder Judicial. O sea imagínense la contradicción, ¿pues que no democracia es el gobierno del pueblo?“.

Hoy 28 de abril, Claudia Sheinbaum respondió a los señalamientos de Ernesto Zedillo para la revista Nexos, por lo que recordó la masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, en la que una incursión paramilitar dejó 45 muertos, incluidos niños y mujeres embarazadas, de la comunidad indígenas tzotziles de la organización “Las Abejas”, en el municipio de Chenalhó, Chiapas.

Además del dato anterior, la presidenta recordó la masacre de Aguas Blancas, en la entidad de Guerrero, un crimen de Estado que ocurrió el 28 de junio de 1995 y dejó un saldo de 17 personas muertas y 23 gravemente heridas, así como otros actos de represión.

Claudia Sheinbaum tunde a Ernesto Zedillo por el Fobaproa: “¿Por qué no habla de los regalos a empresarios?”

“¿Por qué no hablamos, hablando de democracia, de las masacres de Acteal, del Charco, del Bosque, de Aguas Blancas? Nosotros no reprimimos".

Sin embargo, Claudia Sheinbaum también señaló el caso del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), aprobado por el Congreso de la Unión en 1998, un caso que los contribuyentes de Mexico siguen pagando en 2025.

El Fobaproa estableció convertir la deuda privada de los bancos en deuda pública, la cual fue calculada en 552 mil 300 millones de pesos (11% de la economía de México en ese momento).

Este caso se aprobó en la Cámara de Diputados el 12 de diciembre de 1998 con 325 votos a favor del PRI y del PAN, contra 159 del PRD, del Partido Verde Ecologista de México, 11 del PAN, 7 del PRI y 5 representantes independientes.

“¿Por qué no hablamos del Fobaproa? Porque también es autoritarismo rescatar a unos cuantos, hacer deudas privadas como deudas públicas y dejar en el desamparo a millones de deudores en nuestro país con una deuda que seguimos pagando las y los mexicanos".

Claudia Sheinbaum insistió en señalar casos de autoritarismo en el sexenio de Ernesto Zedillo, por lo que recordó la privatización de los ferrocarriles en México en 1995.

“¿Por qué no hablamos de la privatización de los ferrocarriles? Porque eso también es autoritarismo, ¿o a quién le consultó? ¿A poco hizo una consulta pública para saber si los privatizaba o no? Y después acabó con los ferrocarriles de pasajeros, y después se fue a trabajar a una de las empresas que fueron beneficiadas de la privatización?“.

No obstante, en lo respectivo al tema del Poder Judicial, Claudia Sheinbaum también habló de cuando Ernesto Zedillo cerró la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y reformó la constitución en 26 días para promulgar reformas a 20 artículos constitucionales.

En ese contexto, Zedillo nombró a 11 ministros de la SCJN, creo el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y a la mitad de los jueces de primera instancia.

“¿Por qué no hablamos de la desaparición de la Corte? Y la decisión a modo de una nueva Corte, impuesta por él, porque él propuso a cada ministro de la Corte de aquella época. ¿O por qué no hablamos del Consejo de la Judicatura que estaba dirigido por la misma persona presidenta de la Corte. ¿Eso no es autoritarismo?“.

Claudia Sheinbaum