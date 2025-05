Gerardo Fernández Noroña, informó que el área jurídica de la Cámara de Senadores retiró la impugnación al reciente acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre candidaturas en las elecciones Poder Judicial México 2025, la cual era general y ahora van a ir por otra impugnación que señale de manera especifica a las candidaturas acusadas de tener vínculos con el narco.

Así lo anunció este viernes 2 de mayo luego de que el 29 de abril el presidente de la Cámara de Senadores exhibió a su área jurídica diciendo que no tiene experiencia en el materia electoral y que deben buscar bajar solo las candidaturas de los candidatos señalados.

Cabe recordar que el objetivo de el Poder Legislativo es que los alrededor de 20 candidatos y candidatas identificados como cercanos al narco se bajen antes de las elecciones Poder Judicial México 2025 del 1 de junio, aunque el INE ha insistido que primero deben ocurrir dichas elecciones y posteriormente revisar los casos.

Cabe recordar que el 29 de abril el área jurídica de la Camara de Senadores presentó un recurso señalando que se debería esperar al día de los resultados para ir contra las candidaturas, contrario a lo que Gerardo Fernández Noroña ha señalado, que debe ser antes.

El presidente de la Cámara de Senadores dijo que el área jurídica elaboro un recurso general presionada por los tiempos, el cual se alineaba al argumento del INE, pero que en realidad solo deberían centrarse en candidaturas en específico con una nueva impugnación.

“Me informó el área jurídica que había presentado ese recurso general, y yo le dije, pues ese recurso general no es lo que estamos nosotros pensando y mucho menos el argumento, porque justo el debate con el INE ha sido que se bajen las candidaturas antes de la elección y no ya que esté la persona elegida”

Gerardo Fernandez Noroña exhibió que el área jurídica de la Cámara de Senadores no tiene experiencia electoral y por ello deberán emprender una nueva impugnación.

“Y, como no es un área que tenga experiencia en materia electoral, no sabe que, aunque se venzan plazos, la impugnación de una candidatura no tiene un plazo fatal”

Gerardo Fernández Noroña. Presidente Cámara de Senadores