La Secretaría de Marina (SEMAR) rindió un emotivo homenaje a los cuatro marinos que murieron el pasado 22 de diciembre en el accidente aéreo registrado en Galveston, Texas.

De acuerdo con la información, los familiares de los cuatro marinos fallecidos en Galveston estuvieron presentes en la ceremonia, donde se les homenajeó a las víctimas por su entrega.

SEMAR rinde emotivo homenaje a cuatro marinos fallecidos en Galveston ( Eduardo Díaz/SDPnoticias)

SEMAR rinde homenaje a cuatro marinos fallecidos en Galveston tras repatriación

Este viernes 2 de enero se realizó el homenaje a los cuatro marinos fallecidos en Galveston, que estuvo presidido por el almirante Raymundo Pedro Morales, titular de la SEMAR.

El homenaje se dio luego de que los cuerpos de cinco mexicanos fallecidos en el accidente aéreo fueran repatriados y llegarán al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Cabe recordar que este accidente sucedió el pasado 22 de diciembre, cuando se realizaba un viaje a Estados Unidos para que un menor recibiera atención médica por quemaduras.

En este vuelo viajaban ochos personas, de las cuales, solo dos sobrevivieron, entre ellas, la madre del paciente:

Víctor Rafael Pérez Hernández, teniente de SEMAR Juan Iván Zaragoza Flores, teniente de la SEMAR Guadalupe Flores Barranco, marino de la SEMAR Federico Efraín Ramírez Cruz, paciente Juan Alfonso Adame González, médico Miriam de Jesús R.M, enfermera Julia Araceli Cruz Vera, madre del menor Luis Enrique Castillo Terrones, teniente de la SEMAR

Los reportes indican que el cuerpo del paciente no será repatriado hasta que su madre, quien sobrevivió al accidente en Galveston, se recupere de sus lesiones, pues era menor de edad.