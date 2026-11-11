Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó la detención de José Alberto “N”, alias “Beto Leyva”, señalado como presunto operador de una facción del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con Harfuch, Beto Leyva formaba parte del círculo cercano de los hermanos René y Alfonso Arzate García,quienes encabezan una facción del grupo criminal en Sinaloa, Baja California y Durango.

Capturan a Beto Leyva, presunto operador del Cártel de Sinaloa; Harfuch confirma detención

Este miércoles 11 de noviembre, elementos federales de seguridad detuvieron a Beto Leyva, presunto operador del Cártel de Sinaloa, durante un operativo en Tijuana, Baja California.

Harfuch confirma detención de Beto Leyva, presunto operador del Cártel de Sinaloa (@OHarfuch)

El secretario Omar García Harfuch ratificó la captura de Beto Leyva, detallando que el operativo que llevó a su detención participaron elementos de la:

Secretaría de la Defensa

Guardia Nacional

Fiscalía General de la República

Investigaciones señalan a Beto Leyva como el coordinador del tráfico de personas desde Tijuana hacia San Diego y San Ysidro, California, en Estados Unidos, así como el secuestro de migrantes y extorsión.

Entre los señalamientos contra José Alberto “N”, alías Beto Leyva, también se encuentra su presunta participación en actividades de lavado de dinero mediante negocios utilizados por la organización criminal.

Asimismo, las autoridades lo relacionan con una red dedicada a conseguir armas de fuego y vehículos robados en Estados Unidos, recursos que presuntamente eran utilizados por integrantes del Cártel de Sinaloa.

Harfuch agregó que el detenido cuenta con una orden de arresto vigente en Estados Unidos y su captura se habría logrado gracias al intercambio de información e inteligencia con Homeland Security Investigations (HSI).