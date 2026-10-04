Luis Adán N, El 500, fue detenido en Playas de Rosarito, Baja California, como parte de un operativo del Gabinete de Seguridad.

El 500, de 32 años de edad, es señalado de ser operador de una célula de los hermanos Arzate García, que pertenece a la facción de La Mayiza, del Cártel de Sinaloa.

Luis Adán N es originario de Veracruz y forma parte de una lista de sancionados por parte del Departamento del Tesoro, por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía hasta cinco millones de dólares.

Detienen a El 500 con drogas y gorras alusivas al Cártel de Sinaloa

La captura de El 500 ocurrió este sábado 3 de octubre en la colonia Villas Costa Rica cuando viajaba en un vehículo Chevrolet Onix.

Al momento de la detención se le decomisaron armas de fuego, varias dosis de metanfetamina y dos gorras alusivas al grupo delictivo del Cártel de Sinaloa.

En el operativo participaron agentes de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de autoridades estatales.

El 500 es señalado de 20 asesinatos, uno de ellos es de u agente

A Luis Adán N, El 500, se le señala de haber cometido al menos 20 homicidios, uno de ellos el de un agente de la Fiscalía estatal de Baja California.

El asesinato del agente de la Agencia Estatal de Investigación ocurrió en 2003 en la colonia Pórticos de Santa Fe de Tijuana.