La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) frenó el proyecto para construir un Museo Militar y el Centro Nacional de Historia Militar en un predio aledaño al Bosque de Chapultepec, en la CDMX.

“No obstante lo anterior, esta Secretaría atendiendo a algunas preocupaciones expresadas, sobre afectaciones ambientales al entorno del Bosque de Chapultepec, determinó replantear la ubicación del museo y establecerlo en otro campo militar que cuente con construcciones, sin afectar áreas verdes. La nueva ubicación está aún por determinarse.” Sedena

La decisión fue anunciada por la propia Sedena después de que surgieran preocupaciones sobre las posibles afectaciones ambientales que podrían provocar las obras en la zona de Chapultepec.

La Sedena informó que ahora buscará otro campo militar que ya cuente con edificaciones, con el objetivo de evitar daños a áreas verdes en Chapultepec.

¿Por qué Sedena cambió el proyecto del Museo Militar?

El proyecto original del Museo Militar en Chapultepec contemplaba utilizar un terreno empleado desde 1969 por unidades de la Primera Zona Militar para actividades de adiestramiento.

De acuerdo con la Sedena, el predio tiene una baja densidad de árboles debido a la infraestructura y los obstáculos utilizados para el entrenamiento castrense.

“Esta Secretaría ratifica su compromiso por la preservación del medio ambiente como se ha hecho desde el año de 1993 con la producción de más de 2,300 millones de árboles en sus 32 viveros forestales militares, ubicados en todo el país y destinados a campañas nacionales de reforestación, en las que tradicionalmente el personal militar ha participado ampliamente.” Sedena

Sin embargo, la Sedena decidió replantear la ubicación ante las preocupaciones expresadas por posibles afectaciones al entorno del Bosque de Chapultepec; la nueva sede del Museo Militar todavía no ha sido definida.

El recinto contempla exhibir:

Documentos

Pinturas

Armas

Uniformes

Vehículos

Aeronaves relacionados con más de 200 años de historia militar de México

También busca fortalecer la oferta cultural y museística de la Ciudad de México mediante la difusión de la historia de las Fuerzas Armadas.