La Secretaría de Gobernación desmintió la columna de Raymundo Riva Palacio, en la que se aseguraba que el organismo dirigido por Rosa Icela Rodríguez organizó un foro para “denunciar periodistas”.

Según el escritor, el Gobierno federal estaba preparando un apoyo jurídico para que Israel Vallarta demandara por daño moral a los periodistas Carlos Loret de Mola y Ciro Gómez Leyva.

Sin embargo, la Secretaría de Gobernación desmintió esa información y aclaró que tanto la supuesta reunión a favor de Israel Vallarta como las acciones contra ambos periodistas, son totalmente falsas.

Secretaría de Gobernación desmiente columna de Raymundo Riva Palacio (Gobernación )

Secretaría de Gobernación niega apoyo a Israel Vallarta y persecución a periodistas

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, la publicación de Raymundo Riva Palacio contiene cuatro falsedades. En primer lugar, la dependencia no participó en la realización de ese foro.

En segundo lugar, aclaró que Rosa Icela Rodríguez no ha organizado, encabezado ni participado en ningún foro o reunión —ya sea pública o privada— con Israel Vallarta por el caso de Los Zodiaco.

En tercero, negó cualquier apoyo institucional, “instrucción presidencial” o participación de la Secretaría de Gobernación o de su titular en la organización de foros o en el respaldo jurídico a demandas particulares.

Por último, señaló que la libertad de expresión y el ejercicio periodístico están garantizados por la Constitución, constituyendo un compromiso irrenunciable del Gobierno de México.

Israel Vallarta va contra Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva y el Estado mexicano (Eduardo Díaz/sdpnoticias)

Raymundo Riva Palacio advirtió persecución a Carlos Loret de Mola y Ciro Gómez Leyva

La columna de Raymundo Riva Palacio planteaba que el Gobierno federal había planeado dar apoyo jurídico a Israel Vallarta, para que este presente demandas por daño moral contra Carlos Loret de Mola y Ciro Gómez Leyva.

El periodista afirma que Vallarta quiere responsabilizar a ambos comunicadores por la cobertura de su caso y por haber dado voz a personas que lo acusaron de participar en secuestros.

Además, sostuvo que el objetivo final no sería únicamente llevar a Loret y Ciro a tribunales, sino generar un efecto de intimidación sobre otros comunicadores.