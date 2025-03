Los panelistas de Tercer Grado, Raymundo Riva Palacio y Viri Ríos, protagonizaron una pelea en la última emisión del programa de Nmás; “aunque te rías, Viridiana”, reclamó Raymundo Riva Palacio en una de sus participaciones.

Ayer jueves 6 de marzo, la mesa de Tercer Grado analizó la convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum para asistir a una Asamblea Informativa en el Zócalo de la Ciudad de México (CDXM), luego de ganar una pausa a los aranceles del 25 por ciento a las exportaciones de México con los que amenazó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sin embargo, Raymundo Riva Palacio señaló el mitin de Claudia Sheinbaum como un asunto “electorero y doméstico”, situación que le generó risa a Viri Ríos, quien explicó que dirigirse al pueblo de manera directa es un ejercicio democrático.

En ese sentido, Raymundo Riva Palacio comparó el mitin de Claudia Sheinbaum con el “corporativismo del PRI” de 1982, haciendo alusión a cuando el ex presidente José López Portillo nacionalizó la banca e hizo un llamado de unidad nacional.

“A mí me pareció correcto que se diera el espacio, incluso para recabar más información. Lo que sí me parece lamentable es que sea en un acto político. Me parece que es la Jefa de Estado, y como Jefa de Estado yo esperaría que hubiera informado cuáles van a ser las medidas que va a tomar México en una cadena nacional. A todo el país, que fuera un tema de estadista no electorero, que se no es electorero pero el formato es electorero. Eso es lo que no me gusta, sí me gusta el fondo”.

Raymundo Riva Palacios