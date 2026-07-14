La Secretaría de Economía y la Federación Empresarial del Japón refrendaron su compromiso de inversiones japonesas en México, durante una reunión celebrada el 13 de julio de 2026.

En el marco del encuentro, se abordaron temas claves para las economías de ambas naciones, tales como los retos de las empresas japonesas y asuntos que competen al T-MEC.

La delegación japonesa resaltó la importancia de colaborar para reforzar la presencia de empresas niponas en México, mientras que Hacienda señaló que está dando seguimiento a 39 proyectos de inversión provenientes de Japón.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía (Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Secretaría de Economía y la Federación Empresarial del Japón avanzan en inversiones japonesas en México

Este lunes, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encabezó una reunión de alto nivel con representantes de la Federación Empresarial del Japón y de la Embajada del Japón en México.

La reunión tuvo el objetivo de fortalecer la cooperación económica y atender los principales retos de ambiente de negocios de las empresas japonesas establecidas en el país.

De igual forma, se abordaron los frentes que debe atender el T-MEC, en el marco del diálogo sobre el entorno comercial y de inversión japonesa en industrias de América del Norte.

Hacienda reiteró que durante los últimos cinco meses se ha atendido el 90% de los retos identificados del ambiente de negocios, y acordó continuar trabajando en materia energética, aduanera y de facilitación comercial.

CEOs japoneses asistieron al encuentro con México

En la reunión participaron figuras clave como Marcelo Ebrard, así como el embajador del Japón en México, Kozo Honsei; y Seiji Kuraishi, presidente del Comité Económico Japón-México y asesor de KEIDANREN y Honda Motor.

Asimismo, estuvieron presentes los CEO y representantes de: