Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con Guy Parmelin, presidente de la Confederación Suiza, en el marco de los 80 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Recibimos en el Palacio Nacional al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, y a su esposa, Caroline Parmelin Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante el encuentro del 8 de julio de 2026 Sheinbaum y Guy Parmelin reafirmaron la confianza de los empresarios suizos en México y se acordó iniciar conversaciones para modernizar el tratado comercial bilateral, vigente desde hace 25 años.

Además, se abordaron temas como la protección del medio ambiente y la ampliación de inversiones en diversos sectores, fortaleciendo la cooperación económica y política entre México y Suiza.

Reunión entre Sheinbaum y Parmelin (Especial)

Sheinbaum y Parmelin acuerdan modernizar el tratado comercial entre México y Suiza

A través de redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que en la reunión con Guy Parmelin se acordaron iniciar conversaciones sobre el tratado comercial entre México y Suiza.

Acordamos iniciar conversaciones sobre el tratado comercial Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Por su parte, el presidente de la Confederación Suiza reafirmó su apoyo a la modernización del acuerdo de libre comercio, que lleva 25 años vigente entre la Asociación Europea de Libre Comercio y México.

“Nuestro país amplía relaciones con todas las regiones del mundo” destacó Claudia Sheinbaum, tras la reunión celebrada en el marco de los 80 años de relaciones diplomáticas.

Reunión entre Sheinbaum y Parmelin (Especial)

Suiza destaca relaciones comerciales con México

En un comunicado, el Gobierno de Suiza señaló que la política comercial fue el foco clave de las conversaciones entre Sheinbaum y Parmelin, toda vez que sus naciones son importantes socios comerciales.

México es el segundo socio comercial más importante de Suiza en América Latina, mientras que Suiza es el sexto mayor inversor del país. Gobierno de Suiza

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