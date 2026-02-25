Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, anunció la apertura de la primera convocatoria académica de 2026 para el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) en Chapultepec.

Esta iniciativa forma parte de la política integral de formación artística y profesional que impulsa la dependencia, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas y creativas de quienes desean integrarse a la industria cinematográfica nacional.

CCC Chapultepec inicia registro para su primera generación de 2026

El proceso de inscripción para los diversos programas académicos comenzará formalmente el próximo 2 de marzo a las 10:00 horas. La oferta educativa para este ciclo incluye:

Diplomados y cursos en lenguaje cinematográfico.

Talleres especializados en asistencia de producción.

Formación técnica en diseño sonoro.

Es importante destacar que el registro permanecerá abierto hasta agotar los espacios disponibles en cada programa. Se prevé que el inicio de las clases se realice entre el 7 y el 23 de marzo, dependiendo del calendario específico de cada área de estudio.

Las personas interesadas en participar pueden consultar las bases completas, requisitos y planes de estudio en los sitios oficiales de la institución: elccc.com.mx y cultura.gob.mx/convocatorias

Asimismo, la Secretaría de Cultura invita a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus redes sociales oficiales (@cultura_mx) para recibir actualizaciones oportunas sobre este y otros programas de formación profesional.