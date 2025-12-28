Mediante un video, y acompañada de Delfina Gómez, Claudia Sheinbaum invitó a todos los ciudadanos de la CDMX y el Estado de México a conocer el Parque Ecológico Lago de Texcoco.

Esta invitación de Claudia Sheinbaum se da cuando el Parque Lago de Texcoco se puso en la conversación pública, luego de que se registrara la llegada de flamencos rosas.

Claudia Sheinbaum destaca las actividades e instalaciones del Parque Lago de Texcoco

En el video al lado de Delfina Gómez, Claudia Sheinbaum habla un poco acerca de las instalaciones, así como de las actividades que están disponibles en el Parque Ecológico Lago de Texcoco.

Los invito a conocer las actividades deportivas del Parque Ecológico Lago de Texcoco, que hoy es área natural protegida de 14 mil hectáreas, no un aeropuerto inviable. pic.twitter.com/yQPmuKKM7n — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 28, 2025

Destacando que el Parque Lago de Texcoco es un área natural protegida de 14 mil hectáreas, donde se cuenta con zonas para la actividad deportiva, incluidas canchas de futbol, beisbol y futbol americano.

Claudia Sheinbaum también menciona que hay un gimnasio totalmente equipado, el cual ya puede ser usado por toda la ciudadanía; además, en enero se abrirán nuevas inscripciones para equipos deportivos.

Señalando que este lugar ayuda mucho a los habitantes del oriente de la CDMX y del Estado de México, de ahí que invite a todas las personas de estas zonas a que conozcan este nuevo parque.

Parque Ecológico Lago de Texcoco (Mario Jasso / Cuartoscuro)

El Parque Lago de Texcoco se hizo famoso por sus flamencos rosas

Aunque Claudia Sheinbaum no lo menciona en su video, recientemente el Parque Ecológico Lago de Texcoco se hizo famoso por la llegada de flamencos rosas.

Varias personas que visitaban el Parque Lago de Texcoco, así como trabajadores, vieron la llegada de varios flamencos rosas al lugar, algo que no se esperaba, pues no son una especie que frecuentara el lugar anteriormente.

No obstante, expertos señalan que esto no es nada extraño, pues es posible que los flamencos solo estén de paso, explorando el humedal del Lago de Texcoco para alimentarse.