Arístides Guerrero García, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), defendió el uso de la inteligencia artificial en las sesiones.

Tras las críticas que recibió, Arístides Guerrero realizó un llamado a utilizarla responsablemente y es que consideró que la IA solo es una herramienta complementaria.

Así Arístides Guerrero defendió el uso de la inteligencia artificial en sesiones de la Corte

A través de un video, Arístides Guerrero confirmó que usa la inteligencia artificial en sesiones, por lo que defendió su uso ya que no piensa dejar de utilizarla.

“¿Uso Inteligencia Artificial en las sesiones de la Corte? La respuesta es sí y las seguiré utilizando” Arístides Guerrero

La IA es una herramienta complementaria, nunca sustituta del ser humano. pic.twitter.com/0UPKjH2xAx — Arístides Rodrigo Guerrero García (@AristidesRodri) October 4, 2025

Arístides Guerrero señaló que la IA debe usarse con responsabilidad, ya que puede ser una buena herramienta para buscar información durante las sesiones del pleno.

Sin embargo, Arístides Guerrero señaló que la IA no se debe usar para la argumentación del fondo de la sentencia.

“La Inteligencia Artificial es una herramienta complementaria nunca sustituta, nos puede ayudar en la búsqueda de definiciones de precedentes, pero aclaro, nunca en la argumentación del fondo de una sentencia” Arístides Guerrero

Arístides Guerrero destacó que la IA se debe usar con responsabilidad y siempre verificar la información proporcionada con supervisión humana.

“El uso responsable de la IA implica. Primero, verificar la fuente de la información con supervisión humana y segundo, que el uso de la misma sea proporcional al fin para el que se está utilizando” Arístides Guerrero

Arístides Guerrero es criticado por usar la IA durante una sesión de la Corte

Cabe recordar que Arístides Guerrero fue duramente criticado por presuntamente citar una definición elaborada con IA durante la sesión del 30 de septiembre pasado.

Todo sucedió cuando Arístides Guerrero explicó el principio de taxatividad, pero usuarios notaron que coincidía con la definición que ofrece la IA por medio de Google.

“El principio de taxatividad es un principio que exige que las leyes, especialmente las penales, describan de manera muy clara, precisa, estricta, sin ambigüedad” Arístides Guerrero

Usuarios de inmediato se burlaron y le cuestionaron sobre la preparación académica y profesional que presumió durante su campaña para convertirse en ministro de la nueva Corte.

Arístides Rodrigo Guerrero García es uno de los primeros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) electo por voto ciudadano.

Esto luego de la reforma al Poder Judicial que se aprobó en septiembre del 2024.

Desde su campaña en las Elecciones del Poder Judicial, Arístides Guerrero es conocido también como el “ministro chicharrón” .