El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró, tras diversas publicaciones en medios de comunicación, que no multará ni realizará auditorías a las llamadas "tandas", un mecanismo de ahorro popular ampliamente utilizado en México.

De acuerdo con un comunicado emitido por la autoridad tributaria, el SAT precisó que no lleva a cabo operativos de vigilancia ni revisiones sobre los recursos que se manejan a través de las tandas.

Las tandas no son objetivo de auditoría: SAT

En el mismo comunicado, el SAT enfatizó que las tandas no son, ni serán, objetivo de auditoría, y reconoció esta práctica como un mecanismo de ahorro popular, el cual no se encuentra sujeto a ningún esquema de fiscalización.

Asimismo, la autoridad aclaró que actualmente no existe ningún programa ni subprograma destinado a auditar o dar seguimiento a este tipo de actividades.

SAT califica como infundada la información difundida sobre multas

El SAT también señaló que la información difundida en algunos medios de comunicación sobre supuestas auditorías o multas relacionadas con las tandas es infundada.

De acuerdo con la institución, las publicaciones que aseguran que esta práctica será fiscalizada carecen de sustento legal y únicamente buscan generar alarma entre la población, aunque no se especificó qué medios o notas difundieron dicha información.

SAT reitera compromiso contra la desinformación

Finalmente, el SAT reiteró su compromiso para combatir la desinformación, con el objetivo de brindar certidumbre a la ciudadanía y proteger a los contribuyentes.

La autoridad fiscal hizo un llamado a la población para informarse únicamente a través de canales oficiales, recordando que en ocasiones anteriores tanto el SAT como otros organismos han advertido sobre la importancia de evitar información falsa o imprecisa.