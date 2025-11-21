El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) realizó un nuevo operativo en Guadalajara, donde lograron el aseguramiento de 27 mil 141 productos pirata de la marca NEW ERA, acción que representa una pérdida económica estimada en 13 millones 570 mil pesos para la empresa afectada.

IMPI fortalece operativos en Guadalajara

El decomiso tuvo lugar en las inmediaciones del mercado San Juan de Dios, uno de los puntos comerciales más importantes de la ciudad, donde participaron:

24 inspectores e inspectoras del IMPI

30 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco

Representantes de la marca NEW ERA

De acuerdo con el instituto, se llevaron a cabo cuatro acciones simultáneas, como parte de la estrategia nacional llamada “Operativo Limpieza”, enfocada en combatir la comercialización de productos pirata.

IMPI asegura 27 mil 141 productos pirata de la marca NEW ERA en Guadalajara (Cortesía )

Este es el segundo operativo que se realiza en Guadalajara a petición directa de NEW ERA, con el objetivo de proteger la distribución de mercancía original y evitar afectaciones económicas.

Finalmente, el IMPI detalló que estos operativos forman parte de las acciones permanentes para fortalecer el mercado formal, proteger los derecho de propiedad industrial y garantizar el acceso a productos auténticos.