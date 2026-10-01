Santiago Nieto, coordinador en defensa de la Transformación para Querétaro, presentó una denuncia por el uso no autorizado del logotipo del Gobierno de México en espectaculares ubicados en la capital de ese estado.

“Acabo de presentar ante el IMPI una solicitud de inicio de investigación de infracción administrativa de oficio por el uso no autorizado del logo del Gobierno de México en la capital de Querétaro!” Santiago Nieto. Coordinador en defensa de la Transformación

La denuncia la interpuso ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y de paso agradeció el apoyo de su sucesor y actual titular Vidal Llerenas.

Santiago Nieto no compartió alguna fotografía para denunciar cómo es usado el logotipo del Gobierno de México y cuáles eran las intenciones que tenía.

Santiago Nieto denuncia uso de logotipos del Gobierno de México, aún sin reforma al Derecho de Autor

La denuncia de Santiago Nieto se realizó en el marco de la discusión del uso no autorizado de logotipos del Gobierno de México para hacer fraudes, reforma conocida como “Ley antimemes”.

En el Senado de la República se aprobó una reforma a la Ley de Derecho de autor que busca sancionar de uno a cinco años de cárcel a quien use logotipos de instituciones y del Gobierno de México de manera engañosa para cometer fraudes.

La llamada “Ley antimemes” ha sido criticada por expertos que señalan los logotipos del gobierno no deberían manejarse como “marcas intocables”.

“Ley Antimemes” aún no es aprobada pero ya denuncian mal uso de logos

La Ley Antimemes aún no está vigente, aún se espera sea analizada por la Cámara de Diputados y votada en su pleno.

Las sanciones se aplicarían en caso de uso de identidad gráfica, logotipos, símbolos y dominios oficiales del gobierno.

Además de Santiago Nieto, en otro momento de la mañana, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Luisa Alcalde, consejera jurídica presidencial, dijeron que hay casos documentados en los que han hecho mal uso de logotipos, instituciones o imagen de políticos para hacer fraude.