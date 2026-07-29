Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, defendió los nuevos lineamientos para los derechos de las audiencias al asegurar que “no se trata de censura” a los medios.

Según Ricardo Monreal, estos lineamientos buscan dar congruencia a la ley reglamentaria ya aprobada por el Congreso, y asegurar que los ciudadanos reciban información veraz y oportuna.

“Creo que es un deber moral y ético que todos los medios de información difundan la verdad y no la alteren, eso me parece que es ineludible. No se trata de censura”. Ricardo Monreal

Monreal defiende lineamientos para los derechos de las audiencias (Galo Cañas Rodríguez)

Ricardo Monreal defiende lineamientos para los derechos de las audiencias: “no se trata de censura”

Durante una conferencia, Ricardo Monreal defendió que los nuevos lineamientos dirigidos a los medios no constituyen un acto de censura, sino un esfuerzo por garantizar los derechos de las audiencias.

Monreal enfatizó que el derecho de las audiencias no pertenece al gobierno, sino a los ciudadanos que escuchan, ven o leen información, por lo que los nuevos lineamientos garantizan sus derechos.

Ante el cuestionamiento sobre cómo se definirá lo que es “verdad”, Ricardo Monreal señaló que esto debe determinarse con pruebas objetivas e irrefutables:

“¿Cómo se sabrá que es la verdad? Con pruebas. Si usted me dice: ‘Monreal es de Guerrero’, yo le diré: ‘No, usted está equivocada. Aquí está mi acta de nacimiento’. Esa es la prueba para el cual no digan mentiras”. Ricardo Monreal

Ricardo Monreal rechazó que el gobierno podría actuar como juez y decidir qué información es falsa, sino que solo hará valer lo que establece la ley. Los ciudadanos serán los que promuevan las quejas.