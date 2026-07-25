Rubén Rocha Moya reapareció públicamente en Badiraguato, Sinaloa, tras semanas de bajo perfil por las acusaciones del gobierno de Estados Unidos en su contra.

En videos difundidos en redes sociales se le observa conviviendo con habitantes de Badiraguato durante una reunión en la que incluso se puso a bailar, acompañado de un fuerte dispositivo de seguridad.

La reaparición del gobernador con licencia ocurre en medio de la atención pública sobre su situación jurídica y las versiones acerca de su paradero.

Rubén Rocha Moya reaparece bailando en Badiraguato tras semanas de bajo perfil

A través de redes sociales se divulgó un video en el que fue captado el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya en lo que, presuntamente, fue una carne asada organizada en su municipio natal.

Rubén Rocha Moya reaparece en Badiraguato y así fue captado (Captura de pantalla)

En el video se observa a Rubén Rocha Moya bailando con una mujer y, según las fuentes, había un importante dispositivo de seguridad resguardando el lugar mientras convivía con los presentes.

De acuerdo con la información, la convivencia en la que estuvo presente Rubén Rocha Moya fue en los límites entre Mocorito y Badiraguato, La banda Wesera amenizó la reunión.

La difusión de las nuevas imágenes ocurre en medio de la atención pública que rodea la situación jurídica y política de Rubén Rocha Moya, así como de las versiones sobre su paradero.

A principios de julio de 2025, Rubén Rocha Moya hizo una publicación en redes para confirmar que se encontraba en su casa y desmentir que estaba bajo el resguardo de alguna corporación federal.

Cabe mencionar que Rubén Rocha Moya se separó de su cargo luego de que el gobierno de Estados Unidos lo señaló de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, razón por la que pide su detención con fines de extradición.