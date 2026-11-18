Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, negó que durante su reunión con Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, se abordara el tema del fentanilo y sus precursores químicos.

La aclaración ocurre después de que la Embajada de Estados Unidos en México difundiera una publicación relacionada con el combate al fentanilo y los precursores químicos provenientes de China, en medio del viaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a ese país para participar en la Cumbre APEC 2026.

“Sí vimos la publicación, también vimos que hubo respuesta de otro país. Yo quisiera que al respecto y con todas las puntualizaciones (...) no se trató el tema con el embajador ayer, de ninguna manera; solamente vimos lo relativo a migración, no se abordó ese tema ahí” Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este miércoles 18 de noviembre de 2026, la secretaria de Gobernación insistió en que el único asunto que trató directamente con Ronald Johnson fue el relacionado con la migración.

Rosa Icela Rodríguez pide al Gabinete de Seguridad informar sobre el fentanilo

Tras ser cuestionada sobre la publicación de la Embajada de Estados Unidos en México, Rosa Icela Rodríguez pidió al Gabinete de Seguridad del Gobierno de México ofrecer información sobre el fentanilo y su posible circulación en el país.

La funcionaria explicó que esa instancia cuenta con los datos más precisos y actualizados para puntualizar la información relacionada con esta sustancia y sus precursores químicos.

“Sí me gustaría que quien pudiera puntualizar lo relativo a este tema fuera el Gabinete de Seguridad, porque son los que tienen los datos más precisos, los que tienen actualizada la información (...) Entonces sí me gustaría que puntualizara el Gabinete de Seguridad próximamente, porque sí hay información al respecto” Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

¿Qué temas abordaron Rosa Icela Rodríguez y Ronald Johnson en su reunión?

De acuerdo con información publicada por el periódico La Jornada, la reunión entre Rosa Icela Rodríguez y Ronald Johnson estuvo enfocada en el seguimiento a las 24 caravanas migrantes registradas durante la actual administración.

También abordaron el impulso al desarrollo en Centroamérica como una medida para atender las causas de la migración, así como el balance del programa México Te Abraza.

Este último registra 328 mil 161 repatriaciones desde Estados Unidos hasta el corte del 16 de noviembre de 2026.