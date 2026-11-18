La Embajada de Estados Unidos en México emprendió un nuevo episodio de discordia con la Embajada de China en México al señalar que la problemática del fentanilo no inicia en nuestro país sino en la nación asiática.

“El fentanilo no empieza en México. Sus principales ingredientes vienen principalmente de China” Embajada de Estados Unidos en México

El mensaje fue publicado por la Embajada de Estados Unidos en México cuando a la par se llevan a cabo los encuentros del Foro Económico Asia-Pacífico (APEC) 2026 en Shenzhen.

La embajada estadounidense acusó que los precursores químicos, que inicialmente son pensados para usos industriales legítimos, son usados por narcotraficantes y tienen origen chino, de acuerdo con la Agencia para el Control de Drogas (DEA).

China niega que ese país y México sean causantes de crisis de fentanilo en Estados Unidos

En una infografía relativamente similar, China contestó y aseguró que ni México ni China son los causantes de las crisis de fentanilo en Estados Unidos. Las causas las adjudicó a deficiencias reguladoras en el país y el abuso de fármacos.

“La raíz del problema de fentanilo en Estados Unidos radica a en sus propias deficiencias regulatorias y en el abuso de los fármacos. La crisis de fentanilo en ese país no la causó ni China ni México” Embajada de China en México

En cuanto al trabajo para combatir el fentanilo, dijo que China y México tienen resultados fructíferos y a pesar de ello el decomiso de fentanilo en China de mide en gramos.

De la misma manera, calificó el trabajo de México y China contra el fentanilo no solo como estricto sino principalmente como humanitario.

Embajada de China acusa nueva calumnia de Embajada de Estados Unidos

Las Embajada de China en México lanzó un mensaje en el que acusó que nuevamente la Embajada de Estados Unidos en México está difamando al país asiático.

China cuestionó el trabajo de la misión estadounidense en México y se pronunció por un trabajo objetivo y respetuoso.

China llamó a Estados Unidos a dejar de lado la mentira, la calumnia y las injurias en su contra y pasar a una cooperación pragmática.